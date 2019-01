Nach Brexit-Abstimmung Wieso reagieren die Märkte nicht auf Mays Klatsche?

Kallum Pickering von der Londoner Dependance der Berenberg-Bank versucht sich in einem anderen Erklärungsansatz: Das Votum gegen May sei „leicht positiv“ zu werten, da es die Premierministerin zwinge, sich nicht weiter in Brexit-Pläne zu verrennen, die ohnehin keine Zustimmung finden würden. Stattdessen müsse sie nun eine mehrheitsfähige Lösung finden.



Sowohl die Option eines neuen, besseren Brexit-Deals als auch die Option eines Exits vom Brexit hätten beruhigende Wirkung auf die Märkte, analysiert Pickering. Das sind in den Augen des Berenberg-Experten auch die wahrscheinlichsten Szenarien.

Alles harmlos also an der Brexit-Börsenfront? Commerzbank-Experte Leuchtmann ist sich da nicht so sicher. „Wissen wir nicht alle, dass der Devisenmarkt sehr schlecht darin ist, politische Risiken einzupreisen?“ Nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten habe der Dollar deutlich aufgewertet, obwohl klar gewesen sei, dass Trump nichts „Dollar-Positives“ zuzutrauen sei, erklärt Leuchtmann.