Nach dem Gamestop-Hype Das Geschäftsmodell von Robinhood steht auf der Kippe

Schwanken die Kurse so stark, wie zuletzt bei Robinhood und Gamestop, verlangen die Clearinghäuser mehr Geld. So war es auch in diesem Fall. Die DTCC, die Clearingstelle von Robinhood, verlangte von dem Smartphone-Broker zusätzliche Sicherheiten. Besonders teuer wurde es für Robinhood, weil der Broker seinen Nutzern erlaubt, Aktien „on margin“ zu kaufen, sich also das Geld dafür bei Robinhood selbst zu leihen. Kauft ein Anleger also Gamestop-Papiere für 20.000 Dollar, die zu 50 Prozent beliehen sind, muss der Broker 10.000 Dollar selber aufbringen. In volatilen Zeiten, in denen viele Käufe wenigen Verkäufen gegenüber stehen, müssen Broker wie Robinhood einen höheren Anteil davon bei der DTCC hinterlegen.



