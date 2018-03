Nach dem schwarzen Montag: Computerbasierte Händler weisen Mitschuld für Börsenbeben von sich

Mit dieser Meinung ist Ellis nicht allein. Auch Adena Friedman, CEO der Technologie-Börse Nasdaq, glaubt nicht daran, dass Computer eine Mitschuld am Crash tragen: „Die Bewegung, die wir in den vergangenen Tagen an den Märkten gesehen haben, ist vor allem auf menschliche Emotionen zurückzuführen“, sagte Friedman in einem Interview mit dem US-Sender CNBC.