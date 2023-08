Nach dem US-Downgrade Diese Schuldner haben noch ein AAA-Rating

Mit dem Wellcome Trust findet sich eine Treuhandgesellschaft in der erlesenen Schuldnerliste. Der Trust ist eine unabhängige gemeinnützige Gesellschaft, gegründet 1936 vom Pharmaunternehmer Henry Wellcome. Der Sitz befindet sich in London. Auffällig an der Liste: Gerade einmal zwei Unternehmen werden mit einem AAA-Rating von S&P aufgeführt. Beide haben ihren Sitz in den USA. Es sind der Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson sowie der Hard- und Softwarehersteller Microsoft.