Nach der US-Wahl 2020 Auf diese fünf Punkte sollten Anleger jetzt achten

Die Fed

Parallel zu den Verhandlungen über ein neues Corona-Hilfspaket im Kongress wird verfolgt, was die US-Notenbank noch zur Unterstützung der amerikanischen Wirtschaft unternehmen will. Dies dürfte auch Folgen für US-Staatsanleihen haben. In den Wirren der Wahl hatte die Fed in der vergangenen Woche zunächst keine Änderungen an ihrer ultralockeren Geldpolitik vorgenommen – auf Dauer wird das so nicht bleiben.