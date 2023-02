Nach Erdbeben: Türkische Anleger fürchten Wertverluste

Die Intervention soll verhindern, dass Anleger in Panik ihre Gelder abziehen und der Handel zusammenbricht. Auch die Preisbildung, die normalerweise durch Angebot und Nachfrage an der Börse stattfindet, ist in so einer Situation verzerrt. Am 15. Februar, wenn die Börse wieder öffnet, werden die Aktienkurse nun auf dem Niveau liegen, an dem sie Dienstagabend geschlossen hatten.