Nach erneuter Herabstufung: Türkei plant eigene Ratingagentur

Die US-Ratingagentur Moody's hatte die Kreditwürdigkeit der Türkei am Mittwoch auf „Ba2“ herabgestuft - zwei Stufen tief im Ramschbereich. Er zeigt Investoren sehr riskante Anlagen an. Herabstufungen durch Moody's und andere internationale Ratingagenturen haben immer wieder scharfe Kritik von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hervorgerufen. Erdogan hatte am Freitag gesagt, den Ratingagenturen gehe es darum, „die Türkei in die Ecke zu drängen, um denen den Weg freizumachen, die davon profitieren“.