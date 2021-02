Nach Gamestop-Hype : Bis zu 60 Prozent im Plus – Reddit-Gemeinde schwenkt auf Cannabis-Aktien um

Parallel dazu stiegen die Wetten auf einen Kursverfall bei den Firmen der Branche. Laut der Analysefirma Ortex war zuletzt 37 Prozent des Streubesitzes von Tilray, dessen Aktienkurs sich seit Jahresbeginn mehr als verfünffacht hat, in solchen Geschäften gebunden. Im Januar hatten sich Kleinanleger auf „Wall Street Bets“ zu konzertierten Käufen von GameStop-Aktien verabredet. Damit zwangen sie Hedgefonds dazu, ihre Wetten aufzulösen und trieben einige an den Rand des Ruins. Wenig später versuchten sie Ähnliches am Silber-Markt.