Nach Leerverkäufer-Attacke Goldman Sachs soll Grenke-Anleihen anbieten

Goldman Sachs wiederum könnte entweder Anleihen aus dem Eigenbestand oder aus Portfolios von Kunden feilbieten, die nervös geworden sind. Letzteres hält ein Betreuer vermögender Privatkunden „für die wahrscheinlichere Variante“. Grenke weist bisher alle Anschuldigungen von sich. So lägen etwa angeblich fehlende Barmittel auf Bundesbank-Konten. Im Laufe des Donnerstag will der MDax-Konzern sich weiter erklären, am Freitagnachmittag soll es einen Call mit Investoren und Analysten zu den Vorwürfen geben.



