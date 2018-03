Nach Talfahrt Börsen starten nächsten Erholungsversuch

12. Februar 2018 , aktualisiert 12. Februar 2018, 15:25 Uhr

Die Börsen erholen sich langsam wieder. Bild: dpa Bild:

Nach den Kurseinbrüchen in der letzten Woche wagen sich die Anleger wieder an die internationalen Aktienmärkte, der Ölpreis zieht ebenfalls an.