Nach Zinserhöhung Fed-Entscheidung drückt Dax auf Jahrestief

In den Stunden vor der Zinsentscheidung hatte sich der Dow Jones an der New Yorker Wall Street zunächst bis auf 24.057 Punkte vorgearbeitet. Nach Bekanntwerden rauschte der amerikanische Leitindex bis zum Handelsschluss gut 3,5 Prozent in die Tiefe, es blieben 23.200 Punkte am Schluss.