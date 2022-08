Nachhaltigkeit bei Aktien Sind Bayer, Siemens und Thyssen die besseren Öko-Investments?

Auffällig ist, dass US-Unternehmen in einem patentgewichteten Index nicht sonderlich stark vertreten wären. Unter die 50 herausragenden Unternehmen mit grünen Erfindungen schaffen es nur Apple, Intel, General Electric und Corteva (Saatgut, Agrarchemie). In Nachhaltigkeitsindizes, etwa von MSCI, dominieren US-Unternehmen zwar mit teils mehr als 60 Prozent Anteil. Bei den Patenten haben aber japanische, koreanische und europäische Unternehmen die Nase vorn. Sogar der weltgrößte Ölförderer Saudi Aramco schaffte es unter die Top 50, wohl dank vieler Patente im Solarbereich.



Die Suche in der Patentdatenbank hilft auch dem Fondsmanager Klaus Walczak schon seit Jahren dabei, für den Aktienfonds Monega Innovation forschungsstarke Unternehmen zu identifizieren. Der Chef von Ariad Asset Management aus Hamburg hat durch die Analyse von Patentdaten weltweit ein Portfolio aus kleinen bis mittelgroßen Unternehmen zusammengestellt. Die Idee dahinter: Patente schützen das in der Bilanz unsichtbare intellektuelle Kapital des Unternehmens, und Lizenzen daraus bringen zusätzliche Einnahmen.