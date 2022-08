Nachhaltigkeit bei Aktien Sind Bayer, Siemens und Thyssen die besseren Öko-Investments?

Das Duo Andreas Beck und Lucas von Reuss hat ein alternatives Bewertungsmodell entworfen. Hier soll die Nachhaltigkeitsbewertung „auf Basis einer hochwertigen, international standardisierten und objektiven Datenbasis“ erfolgen, heißt es in der Beschreibung. Damit wollen Beck und von Reuss Greenwashing-Vorwürfen vorbeugen, wie sie im Zuge des allgemeinen Nachhaltigkeitschaos oft erhoben werden.



Die Herren schauen sich für ihr Rating „grüne Patente“ an. Auf Basis der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen identifizierte die Weltpatentorganisation Patentklassen, die sich auf konkrete technische Lösungen für Umweltprobleme beziehen. Ihre Argumentation: Ohne solche grüne Innovationen sind die Nachhaltigkeitsziele nicht zu schaffen. Über die Auswertung der Patentdatenbanken, lassen sich die führenden Unternehmen beim Umbau der Wirtschaft Richtung Nachhaltigkeit identifizieren. Damit orientiert sich das so genannte ESGI Rating von Beck und von Reuss am Ziel der EU beim nachhaltigen Investieren: die Wirtschaft mit Kapital für den erfolgreichen Umbau Richtung Nachhaltigkeit zu versorgen.