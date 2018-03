Facebook: Nachhaltigkeitsfonds darf nicht mehr investieren

Investoren sind vorsichtig. „Das Unternehmen und auch der Aktienkurs werden in den nächsten Wochen oder sogar Monaten erst mal in der Defensive sein. Fondsmanager werden von ihren Chefs und internen Risikocontrollern zum Verkauf gezwungen werden“, meint ein Fondsmanager. Für einen Nachkauf sei es jetzt eher noch zu früh. Nicht die Klagen von Anlegern, sondern die Gesetzgeber, die die Nutzung von Daten künftig strenger regulieren könnten, seien das große Risiko für das Geschäftsmodell von Facebook. Hier sehen manche auch den langfristig besonders negativen Effekt, der die Aktie belasten könnte. „Mögliche Strafzahlungen von Aufsichtsbehörden im jüngsten Fall, spielen für den Aktienkurs eine relativ geringe Rolle, selbst wenn sie in die Milliarden gehen“, sagt ein Fondsmanager. Der Kassenbestand von Facebook sei so hoch, das es verkraftbar sei.