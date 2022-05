Nachhaltigkeitsfonds im Visier der Aufsicht Greenwashing: Der Ton wird schärfer

Die US-amerikanische Börsen- und Wertpapieraufsicht SEC will härter gegen irreführende Werbung für vorgebliche Nachhaltigkeitsinvestments vorgehen. Ein Gremium der Aufsicht soll an diesem Mittwoch über die Freigabe eines Regelentwurfs abstimmen, schreibt die „Financial Times“. Bis zum Ergebnis der Abstimmung konnte die SEC offenbar nicht warten. Am Montag statuierte sie an einer britischen Tochtergesellschaft des Fondsanbieters BNY Mellon schon einmal ein Exempel.