Nachhaltigkeitsstandards : Globale Aufseher wollen Anleger vor „Greenwashing“ schützen

Der Geldzufluss in Fonds, die mit Vorzügen ihrer Investments bei Umweltschutz, Sozialstandards und guter Unternehmensführung (ESG) werben, hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Sowohl bei Großinvestoren als auch bei Privatanlegern gewinnen derartige Anlagen immer mehr an Bedeutung, so dass an dem Thema ESG in der Branche inzwischen keiner mehr vorbeikommt. Doch Aufseher sind besorgt, was die Verlässlichkeit und Vergleichbarkeit von Informationen zu ESG-Kriterien betrifft, die die Vermögensverwalter veröffentlichen.