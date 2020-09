Nasdaq-Crash Können Kleinanleger die Börsen beben lassen?

Die neuen Broker locken viele sehr junge, unerfahrene Anleger an die Börse und sorgen so mit dafür, dass sich das Anlegerverhalten in den USA, aber auch in anderen Ländern wie Deutschland, dramatisch ändert. Allein Robinhood hat nach eigenen Angaben mehr als zwölf Millionen Nutzer. In Deutschland gehört Trade Republic zu den größten Anbietern unter den Trading-Apps.