Nel-Aktie, Plug Power-Aktie & Co Wasserstoffaktien zwischen Subventionen und Zinswende

Das Wachstum finanzieren die Investoren – und das dürfte in den meisten Fällen auf absehbare Zeit auch so bleiben. Bei Plug Power könnte Analystenschätzungen zufolge zum Jahresende ein Minus von 544 Millionen Euro in den Büchern stehen. Für Nel erwarten Branchenbeobachter ein Defizit von 63 Millionen. In beiden Fällen fressen die Verluste mehr als die Hälfte der Einnahmen. Im Vergleich zur Konkurrenz ist das allerdings moderat: Bei Ballard fällt der Verlust dieses Jahr voraussichtlich fast doppelt so hoch aus wie der Umsatz. ITM soll mehr als das Siebenfache seiner Erlöse verbrennen.