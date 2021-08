Neobroker: Wird die Robinhood-Aktie zum neuen Gamestop?

Viele Nutzer glauben aber nicht so recht an langfristig hohe Preise und haben den Kurssprung Mitte der Woche genutzt, um das Papier wieder zu verkaufen. „Take profit and leave while you can“, schreibt ein Reddit-Nutzer – nimm den Gewinn und verkaufe, so lange du es kannst. Andere wiederum vermuten, die Nutzer von wallstreetbets seien immer noch sauer auf Robinhood, weil der Neobroker während des Gamestop-Hypes den Handel der Aktie einschränkte. „Das macht Euch blind fürs Geld verdienen“, kommentiert ein Nutzer die Zurückhaltung einiger wallstreetbets-Kommentatoren in Sachen Robinhood-Aktie.