Nestlé, Coca Cola & Co. Nahrungsmittel-Aktien: Krisenfest, aber umstritten

Aber die Schwankungen sind jetzt höher. Wurden die Aktien gerne als Anleihenersatz gesehen, weil sie eine stetige Dividende mit einem ruhigen Kursverlauf kombinierten, sind sie inzwischen unberechenbarer geworden. Was Anleger an der Dividende verdienen, geben sie bei Kursverlusten wieder ab. Zudem sind in den USA die Zinsen bis an die Drei-Prozent-Marke gestiegen, die Dividendenrendite ist nicht mehr so attraktiv. US-Anleihen werden für Amerikaner wieder interessanter als Aktien. Heimische Fondsmanager haben auch von der Coca-Cola-Aktie auf die Anleihen des Getränkekonzerns umgesattelt, weil sie schwankungsärmere Anlagen suchten. Vielleicht auch deshalb sind Nahrungs- und Getränkeaktien so niedrig bewertet, wie seit vielen Jahren nicht mehr.