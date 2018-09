Neue Ära im Dax: Der deutsche Aktienmarkt – eine Geschichte in Superlativen

Die längste Aufwärtsphase im Dax

Die durch überbordende Immobilien-Spekulationen und die Pleite der Investmentbank Lehman Brothers ausgelöste Wirtschaftskrise 2007/08 führte zum nächsten Crash. Der Dax hatte sich gerade erst vom Jahr 2003 erholt und büßte nun bis 2009 schon wieder mehr als die Hälfte an Wert ein. Dann aber begann auch dank des Billiggeldes, das die Notenbanken zur Stabilisierung der Wirtschaft in die Märkte pumpten, eine bis heute ungebrochene Rally. Mangels rentabler Alternativen steckten Investoren viel Geld in Aktien. 2013 schaffte es der Dax über die alte Bestmarke. Abgesehen von kleinen Rückschlägen folgte Rekord auf Rekord. Der aktuelle von knapp 13.600 Punkten wurde im Januar erreicht – seit dem Tief 2009 ein Plus von fast 280 Prozent.

Bild: dpa