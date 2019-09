Neue Geldpolitik Wird die EZB jetzt zum Aktionär?

Die EZB als Miteigentümer von Bayer, Siemens und Adidas? Das wäre der endgültige Bruch mit der traditionellen und politisch unabhängigen Geldpolitik, die sich zuvorderst der Preisniveaustabilität verpflichtet sieht. Da eine Notenbank als Aktionär auch ordnungs- und industriepolitische Fragen aufwirft, dürfte ein solcher Schritt der EZB mit einiger Sicherheit vor dem Europäischen Gerichtshof landen.



Völlig unwahrscheinlich ist die neuerliche Grenzüberschreitung der Währungshüter deswegen aber nicht – und erst recht kein weltweites Novum. Im vergangenen Jahr hatte jede dritte der 30 größten Notenbanken der Welt auch Aktien im Vermögensbestand. Großen Playern wie der amerikanischen Federal Reserve und die Bank of England ist der Aktienkauf zwar untersagt. Viele andere aber gerieren sich seit Jahren als Mitbesitzer privater Unternehmen. Die Bank of Korea etwa kauft in großem Stil chinesische Aktien, in Japan sammelt die Notenbank jedes Jahr für sechs Billionen Yen (rund 54 Milliarden Dollar) Anteile an Indexfonds ein. Mittlerweile ist die Bank of Japan – nach einem Pensionsfonds – der größte Besitzer japanischer Aktien im Land.