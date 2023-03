Neue Studie „Die meisten denken, Aktionäre seien gierig“

Aktionäre haben so oder so ein schlechtes Image. Aber Aktien sind in den vergangenen zehn Jahren, als die Zinsen lange außergewöhnlich niedrig waren, als Anlageklasse dennoch beliebter geworden. Zeigt sich das in Ihren Daten?

Nein, ältere Menschen haben weder positivere noch negativere Einstellungen zu Aktionären als jüngere. Aber: Ältere Menschen lassen sich von diesen Einstellungen eher in ihrem Verhalten leiten. Junge Menschen, die Aktionären gegenüber skeptisch sind, zeigen also eine höhere Bereitschaft, trotzdem an der Börse zu investieren, als ältere.