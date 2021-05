Neuemission: Aktien von E-Bike-Zulieferer hGears sind beim Börsendebüt gefragt

Der E-Bike-Zulieferer hGears kommt bei seinem Debüt an der Frankfurter Börse schnell in die Gänge. Der erste Kurs wurde am Freitag mit 27,50 Euro festgestellt, knapp sechs Prozent über dem Ausgabepreis von 26 Euro. In der Folge ging es leicht nach unten auf das Niveau des Ausgabepreises.