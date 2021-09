Neuemission: Börsengang von Bertelsmann-Tochter Majorel bringt 759 Millionen Euro

Die 23 Millionen Aktien des Call-Center-Betreibers Majorel, den Bertelsmann und sein marokkanischer Partner Saham an diesem Freitag an die Börse bringen, wurden zum Kurs von je 33 Euro zugeteilt. Das ist am unteren Rand der Preisspanne, die von 32 bis 39 Euro reichte, teilte der Gütersloher Medienkonzern am Donnerstagabend mit.