Neuemission: Cloud-Software Unternehmen Pivotal geht an die Börse

New YorkNach den erfolgreichen IPOs von Dropbox und Spotify wagt auch das Cloud-Software-Unternehmen Pivotal den Schritt an die Börse. Der Anbieter aus San Francisco, der von Dell Technologies kontrolliert wird, hat 37 Millionen Aktien zum Stückpreis von 15 Dollar am Markt platziert. Das lag in der Mitte der Preisspanne und bewertet Pivotal mit rund 3,8 Milliarden Dollar.