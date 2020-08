Neuemission: Online-Händler Hut Group plant Milliarden-Börsengang in London

Der britische Online-Händler The Hut Group (THG) will der erste große Börsenneuling in London seit dem Beginn der Corona-Krise werden. Das Unternehmen will umgerechnet mindestens eine Milliarde Euro (920 Millionen Pfund) einsammeln, wie THG am Donnerstag mitteilte. Mindestens 20 Prozent des Unternehmens, das mit rund 4,5 Milliarden Pfund bewertet wird, sollen an die Börse gebracht werden.