Neuemission: Springer-Nature-Chef sieht Börsengang als logischen Schritt

Nach der Siemens-Medizintechniktochter Healthineers am vergangenen Freitag und der für diesen Freitag geplanten Erstnotiz der Deutschen-Bank-Vermögensverwaltungstochter DWS wäre Springer Nature die dritte Milliarden-Emission in diesem Jahr in Deutschland. Bereits im November hatten die Eigentümer von Springer Nature Insidern zufolge die Investmentbanken JPMorgan und Morgan Stanley mit den Vorbereitungen für einen Börsengang beauftragt.