Neuemission: Springer Nature und Nfon streben an die Börse

DüsseldorfNach der Siemens-Tochter Healthineers und der DWS, der Vermögensverwaltung der Deutschen Bank, steht eine weitere Mega-Emission an der Frankfurter Börse bevor. Der Fach- und Wissenschaftsverlag Springer Nature beabsichtigt sein Debüt am Börsensegment Prime Standard und will mit dem Initial Public Offering – abgekürzt IPO – insgesamt rund 1,2 Milliarden Euro erlösen. Der Sprung auf das Parkett erfolgt im Rahmen einer Kapitalerhöhung, teilte Springer Nature am Donnerstag mit.