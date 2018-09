Neuemission Stuttgarter Anlagenbauer Exyte könnte schon im Oktober an der Börse starten

MünchenDer Stuttgarter Spezialanlagenbauer Exyte macht mit seinen Börsenplänen ernst. Das Unternehmen strebt den Schritt an die Frankfurter Börse für das vierte Quartal an, wie Exyte am Montag mitteilte. Dabei soll ein „bedeutender Minderheitsanteil“ bei neuen Aktionären platziert werden.