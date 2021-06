Neuemissionen: Aktien von Tastatur-Hersteller Cherry debütieren bei 32 Euro

Der bayerische Tastaturen-Hersteller Cherry hat ein verhaltenes Börsendebüt gefeiert. Der erste Kurs für die Aktien des Unternehmens aus Auerbach in der Oberpfalz wurde am Dienstag mit 32 Euro festgestellt. Das entspricht dem Ausgabepreis für die Papiere. Die Emission hat ein Volumen von 416 Millionen Euro, 138 Millionen davon gehen an das Unternehmen selbst. Der Börsenwert von Cherry liegt zum Ausgabepreis bei 778 Millionen Euro.