Neuemissionen: Börsengang von Meinauto: Internet-Autohändler sagt IPO in letzter Minute ab

Der Internet-Autohändler MeinAuto hat seinen geplanten Börsengang in Frankfurt in letzter Minute abgesagt. Die für Mittwoch geplante Emission werde verschoben, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Das hätten MeinAuto und sein Eigentümer, der britische Finanzinvestor Hg, beschlossen. „Grund dafür sind die derzeit ungünstigen Marktbedingungen für wachstumsstarke Unternehmen“, hieß es in der Mitteilung.