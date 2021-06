Neuemissionen: Cherry erlöst mit Börsengang mehr als 400 Millionen Euro

Der bayerische Tastaturhersteller Cherry hat mit seinem Börsengang 416 Millionen Euro erlöst. 13 Millionen Aktien seien zu je 32 Euro platziert worden, teilte das Unternehmen aus Auerbach in der Oberpfalz am Mittwoch mit. Der Ausgabepreis lag in der unteren Hälfte der Preisspanne, die von 30 bis 38 Euro reichte.