Neuemissionen: Drei chinesische Firmen streben an die Schweizer Börse

Drei chinesische Unternehmen streben den Sprung an die Schweizer Börse SIX an. Der Batteriehersteller Gotion High Tech sowie die Medizintechnik- und Diagnostikfirma Lepu Medical Technology (Beijing), deren Aktien in Shenzhen gehandelt werden, wollen Global Depository Receipts (GDR) am Aktienmarkt in Zürich platzieren, wie aus den veröffentlichten Börsenunterlagen hervorgeht.