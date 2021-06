Neuemissionen: Fahrdienstanbieter Didi mit starkem Börsendebüt – Erste Notierung 19 Prozent über Ausgabepreis

Der chinesische Fahrdienst-Vermittler Didi ist erfolgreich an der Wall Street gestartet. Die Aktie steigt bei ihrem Debüt an der Wall Street auf 16,65 Dollar und liegt damit 19 Prozent über ihrem Ausgabepreis von 14 Dollar. Insgesamt sammelte das Unternehmen 4,4 Milliarden Dollar bei Investoren ein. Das Geld will Mitgründer und CEO Cheng Wei vor allem dazu nutzen, in neue Länder zu expandieren, darunter auch Deutschland, Frankreich und Großbritannien, wie US-Medien berichten.