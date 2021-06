Neuemissionen: Finanzinvestor Bridgepoint will an die Börse

In Deutschland war der Münchner Brillenhersteller Rodenstock die bekannteste Beteiligung von Bridgepoint, die aber schon 2016 verkauft wurde. Heute gehören Unternehmen wie der bayerische Pharma-Zulieferer PharmaZell zu Bridgepoint. Für Aufsehen sorgte der Investor vor kurzem mit dem britischen Online-Fahrradhändler Wiggle, einem Konkurrenten des Dresdner Börsenneulings Bike24. Wiggle wird an die Sport-Handelsplattform Signa Sports United (SSU) des österreichischen Unternehmers Rene Benko verkauft. SSU wird über die Verschmelzung mit einer leeren Firmenhülle (SPAC) namens Yucaipa an die Börse in New York gebracht. Bridgepoint bekommt dafür Anteile an SSU.