Neuemissionen: Informatik-Dienstleister Software One gibt Startschuss für Börsengang

Der Informatik-Dienstleister Software One will an die Schweizer Börse. Mit dem Schritt wolle die Firma ihren Bekanntheitsgrad erhöhen und sich Zugang zum Kapitalmarkt verschaffen, teilte Software One am Montag mit. Das Angebot an die Investoren werde voraussichtlich nur bestehende Aktien der bisherigen Eigentümer umfassen.