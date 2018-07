Neuemissionen: Shoppingsender HSE 24 soll 2019 an die Börse

FrankfurtDie US-Beteiligungsgesellschaft Providence Equity will den deutschen Homeshoppingsender HSE 24 einem Zeitungsbericht zufolge im kommenden Jahr an die Börse bringen. Angestrebt werde eine Bewertung von mindestens 1,75 Milliarden Dollar, berichtete das „Wall Street Journal“ am Freitag. Providence habe sich zu dem Schritt entschlossen, nachdem ein geplanter Verkauf des Unternehmens gescheitert sei.