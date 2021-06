Neuemissionen: Tastaturhersteller Cherry will Ende Juni an die Frankfurter Börse

Cherry mit Sitz in Auerbach in der Oberpfalz stellt Peripheriegeräte für Computer her, unter anderem Schalter für Tastaturen, die für Gaming-Anwendungen genutzt werden. Cherry-Chef Rolf Unterberger sagte, er sei zuversichtlich, das erklärte Ziel eines organischen Wachstums zwischen 30 und 40 Prozent im laufenden Jahr und mittelfristig starke zweistellige Wachstumsraten zu erreichen.