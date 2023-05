Neuer Aufsichtsratschef Unter Jens Weidmann stößt die Commerzbank an die Grenzen des Wachstums

Die Commerzbank erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,9 Prozent und strebt mehr als 7 Prozent an, doch viele Wettbewerber kamen jüngst bereits auf Werte von 8, 9 oder 10 Prozent. Die Folgen dieser Unterschiede: Die Konkurrenten können tendenziell mehr Geld in Top-Banker, in ihre IT und Produkte investieren – in der Hoffnung, so weitere Kunden für sich zu begeistern. Und die Wettbewerber können es sich eher erlauben, doch mal Preise zu senken, um schwächeren Instituten wie der Commerzbank Kunden abzuluchsen.