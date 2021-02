Bei Bitcoin geht die Rekordjagd nach dem Sprung über die Marke von 50.000 Dollar weiter. Vor dem Wochenende nimmt die Bitcoin-Rally wieder Fahrt auf. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise steigt um 1,4 Prozent und markiert mit 52.789,86 Dollar ein Rekordhoch. Die Zulassung eines Bitcoin-ETFs in Kanada nähre die Hoffnung, dass ein solcher börsennotierter Fonds demnächst auch in den USA starte, sagt Analyst Timo Emden von Emden Research. „Dann wären Bitcoin und Co wohl endgültig im Mainstream angekommen.“