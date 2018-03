Neuer Rekord: Es steckt so viel Geld in ETFs wie noch nie

Und auch die Zuflüsse in ETFs sind den 48. Monat in Folge gestiegen. Im Januar flossen weltweit 106 Milliarden Dollar in die börsengehandelten Fonds. Das ist deutlich mehr, als der bisherige Rekord von Zuflüssen in Höhe von 68 Milliarden Dollar im Februar 2017. Wenn Angaben aus Australien veröffentlicht werden, werden die Zahlen dem Analysehaus zu folge noch einmal nach oben korrigiert.