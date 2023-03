Neuer Schlag für die Kryptowelt Krypto-Bank Silvergate wird liquidiert

Es hatte sich wochenlang abgezeichnet, nun ist es so weit: Die Krypto-Bank Silvergate wird liquidiert. Das kündigte der Mutterkonzern Silvergate Capital am 8. März an. Auch das Silvergate Exchange Network (SEN) wird, wie bereits zuvor vermeldet, nicht weiter betrieben. Krypto-Unternehmen konnten darüber Geld hin und her schicken. Der Kurs der Silvergate-Aktie ist von in der Spitze rund 183 Euro (November 2021) auf mittlerweile 2,25 Euro gefallen – ein Minus von fast 99 Prozent. Die Krypto-Krise hat ihr erstes Opfer in der Bankenwelt gefordert.