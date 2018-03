Neues Buch von Gottfried Heller: Ein flammendes Plädoyer für die Aktie

In seinem Buch erinnert er sich an den Absturz des amerikanischen Dow Jones am 19. Oktober 1987. Wie „ein Blitz aus heiterem Himmel“ fiel der Index an einem einzigen Tag um 23 Prozent. André Kostolany sei nach dem Crash von einem Journalisten gefragt worden, wie viel Geld er verloren habe. Seine trockene Antwort: „Wieso? Ich habe ja nicht verkauft?“