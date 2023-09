Der US-Börsengang des Chipdesigners Arm, dessen Technologie in fast allen Smartphones steckt, bringt dem japanischen Eigentümer Softbank rund fünf Milliarden Dollar ein. Der Ausgabepreis der Aktien wurde auf 51 Dollar festgelegt, wie Arm in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Er liegt damit am oberen Ende der Preisspanne von 47 bis 51 Dollar. Am Donnerstag soll der Handel in New York beginnen. Es handelt sich um den bislang größten Börsengang in den USA in diesem Jahr.