Nicolai Tangen Star des Finanzmanagements soll Norwegens Ölmilliarden verwalten

2005 gründete Tangen die Verwaltungsgesellschaft AKO Capital. Dieses Unternehmen verwaltet im Auftrag von Kunden in den USA und in Europa Hedgefonds, die unter anderem auf den Cayman Islands und in Irland registriert sind. Dank solider Gebühren von Kunden und eigener Investitionen in Hedgefonds hat Tangen ein persönliches Vermögen zwischen 7 und 10 Milliarden norwegischen Kronen (rund 700 Mio bis 1 Mrd Euro) aufgebaut, berichtete die norwegische Wirtschafts-Zeitung „E24“.