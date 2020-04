Niedriger Ölpreis US-Regierung will nationale Öl-Reserven auffüllen

Dem jüngsten Jahresbericht zufolge kann die strategische US-Ölreserve rund 700 Millionen Barrel Rohöl fassen. Der Preis für ein Barrel Rohöl (159 Liter) der amerikanischen Ölsorte WTI zur Lieferung im Mai war an der Börse in New York am Montag auf unter Null gesunken. Das bedeutet, Käufer werden bei der Abnahme des Öls Geld erhalten. Das Absacken des Preises zog auch den Aktienmarkt ins Minus.