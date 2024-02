Nikkei im Höhenflug : An Tokios Börse fallen die Barrieren

Japan schlitterte im Schlussquartal 2023 in eine Rezession und verlor seinen Titel als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt an Deutschland. Die Stimmung ist gedrückt, aber: An der Börse kaufen Anleger keine Volkswirtschaften, sondern Anteile an Unternehmen. Und besonders gefragt sind Anteile an japanischen Unternehmen. Die Börse Tokio gehört in diesem Jahr zu den wenigen Aktienmärkte auf der Welt, die in der Breite zugelegt haben und deren Hauptindex nicht nur von wenigen Mega-Caps nach oben getragen werden wie etwa der S&P 500 von den großen KI-Gewinnern wie Meta, Microsoft und eben Nvidia.