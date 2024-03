Die Märkte in Asien setzen am Mittwoch ihre Verlustserie fort. Der japanische Aktienindex Nikkei gab den dritten Tag in Folge nach. Die Marktteilnehmer zeigten sich im Vorfeld der Sitzung der Bank of Japan (BoJ) kommenden Dienstag zurückhaltend: Viele erwarten, dass die japanische Notenbank die kurzfristigen Zinsen entweder in der kommenden Woche oder im April aus dem negativen Bereich anheben wird. Im Mittelpunkt stehen dabei die in dieser Woche stattfindenden Frühjahrslohnverhandlungen, da Lohnerhöhungen als Anreiz für eine Abkehr von den Negativzinsen gesehen werden.