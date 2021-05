Nikkei, Topix und Co.: Aktienkurse in Asien ziehen deutlich an – Öl- und Gaspreise steigen

In Erwartung weiterhin niedriger Zinssätze aufgrund des nachlassenden Inflationsdrucks zeigen sich die Börsen in Asien am Montag im frühen Handel optimistisch. Die Aktienkurse zogen an. Die Öl- und Gaspreise machten nach dem Hackerangriff auf den US-Pipeline-Betreiber Colonial Pipeline, der fast die Hälfte der US-Ostküste mit Kraftstoff versorgt, einen Sprung nach oben. Öl- und Benzin-Futures bauten ihre Gewinne aus. „Wir haben ein solides Angebot in den Aktienindizes gesehen und die Futures sind gestiegen“, schreibt Chris Weston, von Broker Pepperstone in Melbourne.